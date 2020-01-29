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خبير يوضح لـ ”الخليج 365” أسباب حريق ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات

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قال الخبير في النقل البحري والأستاذ المشارك بجامعه الملك عبدالعزيز الربان البحري الدكتور وحيد بن سامي أبوشنب، إن حريق ناقلة النفط البنمية نتج عن عدم اتباع إرشادات السلامة بحرفية كما هو متبع بكود عمليات الناقلات.

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وأضاف لـ"اليوم": "يبدو أن زيت السرتينه (bilge) بغرفة المضخات، والذى لم يتم تنظيفه والتخلص منه بالشكل الصحيح مع ترك فتحات التهوية مفتوحة أو باب غرفة المضخات مفتوح مع ارتفاع درجة حرارة المنطقة في ذلك الوقت، مما أدى الى تكون مثلث الحريق واندلاعه".

وتابع: "حسب المقطع المتداول، من الواضح أن الحريق نشب بغرفة مضخات الناقلة، والناقلة غير محملة بالنفط، وهى إما راسية على المخطاف أو متوقفة فقط، وفي انتظار تعليمات عمليات الميناء".

وكانت الإمارات أعلنت اليوم عن إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط بنمية، بعد اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل الشارقة.

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