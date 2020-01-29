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شكرا لقرائتكم مصري يقاضي زوجته بسبب تاتو الحواجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باعت خاتمها الذهبي من أجل رسمه
متابعات الخليج 365 - متابعة
أقدم زوج مصري، يدعى باسم، ويبلغ من العمر 31 عامًا، على رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا ذلك بقيام زوجته ببيع خاتم ذهب من أجل عمل حواجبها تاتو.
وبحسب ما قاله باسم ونشره موقع “مصراوي”، فإنه تزوج من زوجته لمار البالغة من العمر 29 عاما، قبل 4 أشهر، وكان يظن أنها تحبه، ولكنه اكتشف بعد ذلك أنها تزوجت منه طمعًا في أمواله.
وأضاف أنه حاول اكتساب قلبها أكثر من مرة بعد الزواج، من خلال شراء الكثير من الهدايا لها، موضحًا أنه ذات مرة عرف أنها تريد شراء خاتم ذهبي معين، فأسرع لشرائه لها، وكلما رآها ترتديه شعر أنها تحبه.
وتابع أنه مع مرور الأيام لاحظ أنها لم تعد ترتدي الخاتم، فأخذ يسألها عنه لتكذب عليه وتخبره أنها تركته في غرفة النوم، ليقرر البحث عنه، إلى أن علم أنها قامت ببيعه.
وأردف أن زوجته تركت منزله وذهبت إلى منزل أسرتها فور علمه ببيعها للخاتم، ولذا لم يذهب إليها سوى بعد عدة أيام ليعرف منها السبب الذي دفعها إلى ذلك، فأخبرته أنها احتاجت المال عندما كانت بالخارج مع صديقتها حتى تتمكن من رسم التاتو.
ولفت إلى أنه عندما علم بالسبب الذي دفع زوجته لذلك قرر الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى لفسخ زواجه منها، بالرغم من أنها ما زالت متمسكة به.
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