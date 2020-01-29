إحباط تهريب 56 كجم حشيش في بيشة

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحبطت دوريات الأمن في بيشة، مساء أمس الأربعاء، تهريب 56 كيلوجرامًا حشيش، بحوزة أحد المهربين الذي حاول إيصالها لمنطقة الرياض.

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جاء ذلك بعد أن استوقفت دوريات الأمن سيارة يقودها مواطن في العقد الـ3 من العمر على طريق بيشة- الرين بالقرب من الصايرة.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على المخدرات، جزء منها في الإطار الإسبير، والجزء الآخر في الجزء الخلفي من السيارة.

وقد تم تسليم المهرب والسيارة والمضبوطات للجهات المختصة لمباشرة ما يلزم بحكم الاختصاص.

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