جامعة نورة تدشن بوابتها الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

دشنت وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة آمال الهبدان أمس، فعالية (بوابة نورة الرياضية 2020م) التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية، والتي تعد الإعلان الرسمي لافتتاح الموسم الرياضي الثاني بالجامعة للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، بحضور عدد من عميدات الكليات ورئيسات الأقسام، والطاقم الإداري والتعليمي في الجامعة، والطالبات ومشاركة عدد من الجهات الخارجية كالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، واتحاد الجودو واتحاد ألعاب القوى، واتحاد الريشة الطائرة واتحاد الدراجات الهوائية.

وتهدف بوابة نورة إلى زيادة نسبة الممارسين للرياضة في الجامعة، من خلال عرض عدد من برامج اللياقة البدنية (PNU FIT) والألعاب الرياضية، حيث تضمن الحدث عددا من الأنشطة الرياضية منها سباق الجري لمسافة 5 كلم لجميع منسوبات الجامعة وتتويج الفائزات.