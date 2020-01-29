السعودية | رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي يطّلع على تجربة ديوان المظالم في التقاضي الإلكتروني

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التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه في الرياض اليوم, رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة القاضي زكي بن عزمي، يرافقه رئيس العلاقات الدولية للشؤون القانونية القاضي علي المدحاني والقاضي شملان الصوالحي ومدير العلاقات الحكومية والدولية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي أحمد الكمالي, وذلك في زيارة رسمية لديوان المظالم للاطلاع على اختصاصاته ومحاكمه، والنظر عن كثب في تجربة القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية اللقاء شاهد الحضور عددًا من العروض التعريفية لديوان المظالم، وخطته الاستراتيجية (2020)، وأبرز أهدافها لتطوير منظومة القضاء الإداري، ومنصة معين الإلكترونية، التي هي محور العملية القضائية الإلكترونية التي يعمل عليها الديوان من خلال هدفه الاستراتيجي في التحول الإلكتروني لأعماله، إضافة إلى استعراض نبذة عن الخدمات الإلكترونية والتقنية بديوان المظالم، وما يُقَدّم لعموم المستفيدين من حلول تقنية مبتكرة تساهم في اختصار إجراءات الترافع والتقاضي.

عقب ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المظالم كلمة رحب فيها برئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي, مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للعلاقة الأخوية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي لها نتائج إيجابية واسعة النطاق على مختلف المجالات ويتشاركان جميعًا في الوصول إلى الهدف الأسمى بتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف معاليه أن ديوان المظالم خلال الأعوام الخمس الماضية، أقر خطة استراتيجية متوازنة للنهوض بتطوير وتحسين بيئة العمل القضائي، حيث رسم مجموعة من الأهداف والمؤشرات ليصل برؤيته إلى ريادة قضائية تليق بمكانة المملكة العربية السعودية، محورها العمل التقني, مضيفًا أن الديوان أنجز الكثير من الأنظمة الإلكترونية التي تخدم الدعاوى وأطرافها، والقضاة، وغيرهم من الفئات المستهدفة كطلاب وطالبات الجامعات، وأنجزت الخطة الاستراتيجية بنسبة عالية من تحقيق للمبادرات والأهداف المرسومة.

من جانبه أعرب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي عن شكره لحفاوة الاستقبال والضيافة، مشيدًا بالتطور القضائي التقني الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية بمدة قصيرة، برغم الكثافة السكانية التي تحظى بها، إلا أن أجهزة القضاء لدى المملكة قادرة على احتواءها. مؤكدًا الميزة الفريدة التي تتيحها منصة معين الإلكترونية في تقليص الكثير من التكاليف المادية المرتبطة بإجراءات التقاضي، واهتمام الوفد باستمداد الخبرات من الديوان في العمل التقني القضائي مستقبلًا بإذن الله.

وفي ختم اللقاء بيّن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن هذه الزيارة ستكون امتدادًا لعلاقات تشاركية مستقبلية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في المجالات المشتركة, مشيدًا بالدعم السخي الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتمكينه من أداء رسالته وتحقيق رؤيته.

من جهة أخرى التقى رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة القاضي زكي عزمي خلال الزيارة بمعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد، الذي بدوره قدم نبذة مختصرة عن المحكمة وعن القضاء الإداري وأبرز اختصاصاته وأهم المرتكزات الأساسية التي يستمد منها أحكامه، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم، مشيرًا إلى عناية الديوان بالكادر القضائي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والمهني والإثراء المعرفي، بإشراف ومتابعة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.