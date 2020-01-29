خادم الحرمين يُثمن جهود عبداللطيف الزياني في مسيرة العمل الخليجي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينًا عامًّا للمجلس.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين، للزياني الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

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