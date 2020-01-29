مجلس الشورى يوجه عدة مطالب حيوية لـ3 هيئات حكومية

طالب مجلس الشورى بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحث «شؤون الأسرة» على التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات، كما طالب «الشورى» الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن، ودراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل: اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية؛ لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.

وحث المجلس الهيئة العامة للعقار بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، طالبها المجلس بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاج لها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها .

وطالب الشورى بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني، وشدد المجلس على ضرورة تنسيق «منشآت» مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

كما طالب المجلس «منشآت» بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية؛ لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليه، وحث المجلس «منشآت» على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت، ودراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها.

ووافق مجلس الشورى، على عدد من القرارات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/1439هـ، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ونظيرتها الروسية، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة، جاء ذلك خلال الجلسة العادية للمجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، التي وافق خلالها على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنجلادشية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام بالمملكة ونظيرتها في روسيا في مجال التعاون الإعلامي .

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