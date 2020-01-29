شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة بارق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «الشهري» والان نبدء بالتفاصيل

شيعت جموع المصلين اليوم بجامع سارة العجمي في محافظة بارق جثمان شهيد الواجب الجندي حسن بن ظافر علي الشهري، الذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعا عن دينه ووطنه.

وتقدم المصلين وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط، وعدد من مديري الدارات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة.

ونقل "آل منشط" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعا عن الدين والوطن، سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.