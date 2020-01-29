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أتربة على المدينة المنورة حتى السادسة 

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2020-01-29

مع نشاط في الرياح السطحية

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة تشمل تأثيراها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

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وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع ومحافظة بدر، وستبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء هذا اليوم.

 

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