شكرا لقرائتكم أتربة على المدينة المنورة حتى السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-29 مع نشاط في الرياح السطحية متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة تشمل تأثيراها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية. Advertisements وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع ومحافظة بدر، وستبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء هذا اليوم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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