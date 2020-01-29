الصحة: إجراءات وقائية مشددة لمنع وفادة «كورونا» إلى السعودية

أكدت وزارة الصحة، مجددًا، على تطبيق أعلى درجات الاستعداد الاحترازية المشددة في مطار الملك خالد الدولي، والمنافذ كافة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، «أن لدينا إجراءات وقائية مشددة لمنع وفادة فيروس كورونا الجديد إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين، وحصر الرحلات القادمة ومعاينة جميع القادمين، مشيرةً إلى أن المخاطر الصحية المتعلقة بالفيروس مرتبطة فقط بالمناطق التي ينتشر فيها المرض».

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن البضائع الواردة من الصين لا تشكل خطورة، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الدولة الآسيوية وتسجيله لـ106 حالات وفاة؛ ما أثار مخاوف كبيرة حول العالم.

وقالت الوزارة، وفقًا للإخبارية، إنه «بناءً على المعلومات المتوفرة حاليًّا، لا يوجد خطر في البضائع المستوردة من الصين».

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