11 ألف مراقب لتعداد السعودية

التحق أكثر من 11 ألف مراقب بـ«المرحلة الثانية» من البرنامج التدريبي لمشروع تعداد السعودية 2020 اليوم، موزعين على جميع مناطق المملكة، وسيستمر البرنامج التدريبي لمدة 6 أيام.

رفع كفاءة المراقبين

يهدف البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في تعداد السعودية إلى رفع كفاءة ومهارة «المراقبين» وتدريبهم على طريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأساليب حصر المباني، وترقيم الوحدات العقارية، إلى جانب الحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، وكيفية معالجتها، وطرق استيفاء استمارة حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والمراجعة الميدانية والمكتبية لهذه العملية، كذلك التدريب على تقسيم منطقة عمل المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آلياً، وأساليب العمل الميداني للباحث، وأنواع الاستمارات المستخدمة في التعداد والتنقل الإلكتروني بينهما.

وسوف تشمل ترقيم المباني السكنية والمنشآت وحصر الأسر، وسيتلقى المراقبون التدريب من خلال استخدام الوسائط التفاعلية، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة جميع الحالات المحتملة وفقًا لاختلاف طبيعة المباني وحجم الوحدات العقارية.

حصر الأسر

سيعمل المراقبون خلال المرحلة المقبلة على عملية ترقيم المباني والوحدات العقارية وحصر الأسر لمدة 33 يوما، بدءا من يوم الإثنين 9 جمادى الآخرة 1441، وحتى يوم الجمعة 11رجب 1441، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي للسكان والمساكن بدءًا من يوم الأربعاء 23 رجب 1441، وحتى يوم الإثنين 13 شعبان 1441، ولمدة 20 يومًا.