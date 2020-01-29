- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم عبدالله الجدعاني هلاليًّا لمدة 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لتعويض صفقة الربيعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن نادي الهلال السعودي، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده رسميًّا مع حارس مرمى فريق الوحدة، اللاعب عبدالله الجدعاني، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورة للاعب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وأرفقها بهاشتاق “عبدالله الجدعاني هلالي”.
يذكر أن فريق الهلال كان على وشك التعاقد مع حارس الأهلي محمد الربيعي، بعد دخوله الفترة الحرة، وذلك قبل أن يتراجع اللاعب في اللحظات الأخيرة، ويجدد عقده مع فريقه لمدة 4 سنوات.
وانتشرت الكثير من التقارير الصحفية مؤخرًا بتوقيع اللاعب لنادي الهلال لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2020- 2021، وأن الهلال سيحاول بعد ضمان توقيع اللاعب، شراء الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع الوحدة، وإذا فشل في ذلك فسينضم إليه بداية الموسم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله الجدعاني هلاليًّا لمدة 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.