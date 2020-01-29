خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الأركان الباكستانية

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجالات العسكرية.

وحضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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