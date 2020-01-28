أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 28/1/2020

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا وملحوظ أمس الأثنين بعد صعود السعر العالمي لأوقية الذهب المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب في الدول، ولكن اليوم الثلاثاء تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول رواجا ومبيعا للذهب، لذلك نحرص على عرض كل المستجدات التي تطرأ على أسعار الذهب في سوق الصاغة السعودي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28/1/2020 في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 28/1/2020 بشكل طفيف جدا وهذا بعد تراجع طفيف لسعر أوقية الذهب بحوالي دولارين فقط، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 190.41 ريال مقابل 50.76 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 174.54 ريال مقابل 46.53 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 166.61ريال مقابل 44.42 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 142.28 ريال مقابل 37.93 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 111.07 ريال مقابل 29.61 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 95.20 ريال مقابل 25.38 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.333 ريال مقابل 355.32 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 190.410ريال مقابل 50.759 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.922 ريال مقابل 1.579 دولار.

ويذكر أن أسعار الذهب في السعودية سجلت أعلى مستوى لها في شهر ونصف، حيث تلقي الذهب الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف حول اتفاق تجاري مؤقت بين أمريكا والصين.