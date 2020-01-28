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عدن - ياسمين التهامي - كشفت شرطة منطقة حائل شمال السعودية، ملابسات جريمة بشعة ارتكبتها عاملة منزلية بحق كفيلها المسن بإحدى قرى المنطقة.

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صحيفة سبق : جريمة بشعة تهز السعودية بعدما نجحت امرأة “وافدة“ في خداع الجميع .. شاهد مافعلته بكفيلها في غرفة نومه!



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وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، أن العاملة أقدمت على حرق الكفيل السعودي داخل مسكنه وقتله بغرض سرقته، وتم الإيقاع بها خلال محاولتها الهروب بعد نحو شهر من ارتكابها الجريمة.



وتشير تفاصيل الجريمة إلى أن العاملة (هندية الجنسية) كانت تقوم على خدمة كفيلها (70 عامًا) وخدمة أسرته، ما جعلهم يطمئنون لها لظهور الإخلاص والأمانة عليها، ووعدها كفيلها أن يتكفل بنفقة أدائها فريضة الحج لهذا العام.

ووقع حريق في غرفة نوم المسن؛ ما أدى لوفاته حرقًا، وذلك في غرة جمادى الأولى الماضي، وباشر الدفاع المدني الحادث ولم تشر التحقيقات إلى سبب واضح للحريق، فأُغلق ملف الحادثة خاصة بعد عدم اتهام ذوي المسن العاملة واستبعادهم قيامها بذلك؛ حيث تظاهرت الأخيرة بالحزن عليه ونجحت في خداع الجميع.

وانكشفت الجريمة في نهاية الشهر الماضي، عندما لوحظ وجود سيارة يستقلها عمالة هندية، وكانوا يسألون عن منزل المسن مدّعين أنهم شركة شحن حضروا من أجل استلام حقائب من العاملة لإرسالها إلى الهند، ما أثار شكوك عائلة المسن لتبلغ الشرطة، التي فتشت الحقائب ووجدت مبلغ 120 ألف ريال وملابس تخص أفراد أسرة الضحية.

واستجوبت شرطة حائل العاملة التي انهارت واعترفت بأنها أرادت التخلص من كفيلها بعدما علمت بأنه يخبئ مبلغًا ماليًّا في غرفته، فأرادت سرقته وقتله حرقًا حتى يظن أبناؤه أن المال احترق معه، كما أنها كانت تخطط للهرب مع العمالة الهندية، وأحيلت العاملة للجهات المختصة لمواصلة الإجراءات وتطبيق النظام بحقها.