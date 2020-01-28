بالفيديو.. أبا الخيل: وزارة البيئة غير مسؤولة عن ضبط أسعار المواشي

أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه الزراعة، أن الوزارة ليست مسؤولة عن ضبط أسعار المواشي، متوقعًا في الوقت ذاته انخفاض أسعارها كثيرًا عقب رفع الحظر عن استيراد المواشي من السودان.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول مسؤولية وزارة البيئة عن ضبط الأسعار، خلال مقابلة هاتفية لـ«أبا الخيل»، مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية».

قال «أبا الخيل»: ما أقدر أعطيك مسؤولية جهة معينة.

وأوضح أن مسؤولية الوزارة تتمثل في تأمين المواشي في السوق المحلية، بما يضمن سلامة المستهلك وسلامة البيئة.

وأضاف أنه توجد 32 منفذًا حدوديًّا بها محاجر، ولدينا ارتباط مع منظمة الصحة الحيوانية ونتلقى مباشرة أي بلاغات بشان الأوبئة في أي دولة بالعالم وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بحظر أو رفع الحظر عن استيراد المواشي».

وحول أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة، قال أبا الخيل إن جزءًا كبيرًا منها كان بسبب الحظر على استيراد المواشي من السودان، وإن من واجب الوزارة تنويع مصادر الاستيراد.

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وأشار أبا الخيل إلى أن رفع الحظر عن المواشي السودانية لا يعني دخولها إلى البلاد خلال يوم أو يومين، موضحًا أنها لن تدخل قبل منتصف فبراير المقبل.

يُذكر أن المملكة علقت استيراد المواشي من السودان في أكتوبر الماضي، لكنها رفعت الحظر عن الاستيراد في 23 يناير الجاري.

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