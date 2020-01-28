شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مشروعًا تنمويًا بـ«القوز» بتكلفة 56 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

تنفّذ بلدية مركز القوز بمحافظة القنفذة, عددًا من المشروعات البلدية داخل المحافظة, بتكلفة 56 مليون ريال موزعة على 39 مشروعاً تنموياً. وأوضح رئيس بلدية مركز القوز المهندس عبدالله الزبيدي، أن التكلفة الإجمالية للمشاريع المعتمدة تبلغ 56.544.862 ريال, تشمل مشروعات سفلتة وأرصفة وإنارة، ومشروع سفلتة ثلاثة منح لمخططات معتمدة، إلى جانب مشروع تسمية وترقيم الشوارع، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ ستة مشروعات لصيانة أرصفة البلدية وأعمدة الإنارة وبعض الحدائق القائمة والملاعب الرياضية بتكلفة تبلغ 13.540.733 ريال.

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