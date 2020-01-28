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سحب ممطرة ورياح على مناطق متفرقة بالمملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل). فيما تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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