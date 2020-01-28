كشف مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحقوي أنه إلى تاريخ اليوم 27 يناير – ولله الحمد – لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.
وكان قد أعلن رسمياً عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره تسعة أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ”الحقوي”: لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.