شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إليكم خريطة وتفاصيل معارك اليوم ومناطق السيطرة للجيش الوطني ومليشيا الحوثي في نهم والجوف ومأرب (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية بأن تطورات كبيرة شهدتها اليوم جبهات نهم ومأرب والجوف.

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وقالت المصادر ، بأن معارك ضاربة تشهدها جبهات القتال في نهم ومحافظة الجوف، بعد ان نقلت مليشيا الحوثي الانقلابية ثقلها العسكري الى هذه الجبهات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك شرسة في منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب وتمكنت من استعادة بعض المواقع التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي أمس.

وقالت بان مديرية ”المتون“، تشهد معارك عنيفة بين الجانبين، بعد هجوم عنيف للمليشيا. منوهة بأن المثلث الذي يربط الجوف ـ مأرب ـ صنعاء، أصبح في مرمى قوات الجيش الوطني، التي تسيطر عليه سيطرة نارية.

وفيما أكدت المصادر ان مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا للسيطرة على مدينة ”براقش“، قالت بأن معارك عنيفة تدور بين الطرفين في منطقة ”الصفراء“.

وأوضحت بان قوات الجيش، مسنودا بكتائب أمنية ومسلحين قبليين، استعادت السيطرة على قمة جبل هيلان الاستراتيجي في مديرية صرواح، غربي مأرب.

وبحسب المصادر العسكرية، فإن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على قمة جبل هيلان، المطلة على مدينة مأرب، والطريق الذي يربطها بالعاصمة صنعاء، الذي كان خاضعا لسيطرة المسلحين الحوثيين منذ سنوات. وتكمن أهمية جبهة هيلان، الواقعة غربي مأرب، في السلسلة الجبلية التي تمتد لكيلومترات عدة، وتحكّمه في خطوط إمداد الحوثيين القادمة من صنعاء عبر المديريات الشرقية منها كخولان وبني حشيش، مرورا بمديرية نهم، وحريب، وصولا إلى مركز مديرية صرواح، غربي مأرب.

وفي جبهة ”نهم“، أكدت المصادر بأن القتال محتدم في كل محاور الجبهة، حيث تمكنت قوات الجيش مسنودة بمسلحي القبائل، من استعادة عدد من المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في قلب الجبهة. وذكرت أن القوات الحكومية كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، دون أن يقدم تفاصيل عن الخسائر في صفوفها.