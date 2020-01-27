ما عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين؟

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الجمارك السعودية اليوم الاثنين: إن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين 18 سنة فما فوق إلى المملكة عبر المنافذ، والمعفاة من الرسوم الجمركية هي 200 سيجارة، أي بواقع كرز واحد فقط.

Advertisements

جاء ذلك عبر بيان نشره الحساب الرسمي للجمارك السعودية على “تويتر”، وبيّنت أنه سيتم مؤقتًا السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة (ما يعادل 5 كروز)، ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جرام والسيجار 24 حبة).

ولفتت إلى أن ما زاد على هذه الكمية لا يسمح بدخوله ويحق للمسافر إعادة تصديره خلال الفترة النظامية أو مصادرته، وسيعمل بذلك مؤقتًا حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص “الدخان الجديد”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







