السعودية اليوم / 464 مستجدة يلتحقن بالكلية التقنية للبنات بجدة خلال الفصل الدراسي الحالي



جدة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

التحقت ٤٦٤ متدربة مستجدة بالكلية التقنية للبنات بجدة خلال الفصل التدريبي الثاني من العام الحالي في تخصصات تقنية التصميم وإنتاج الملابس وتقنية التزيين النسائي والحاسب والوسائط المتعددة والإدارة المكتبية.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة ندى زرنوقي أنه جرى إلحاق المتدربات المستجدات ببرنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربات على مدار ثلاثة أيام بتنظيم وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة خدمات المتدربات وبالتعاون مع الأقسام، مؤكدة جاهزية مقرات التدريب والورش والاستعداد الكامل لبدء التدريب.

وتضمن البرنامج عرض لوائح وأنظمة الكلية للمتدربات والتعريف بالتخصصات والبرامج المتاحة، وشرح أنظمة القبول والتسجيل والتعريف بخدمات المتدربات والوحدات المساندة, كما تخلل ذلك عرض فيديو تحفيزي للمتدربات، وتعريف المتدربات بحقوقهن وواجباتهن من خلال شرح قواعد السلوك والمواظبة بالوحدات التدريبية وجائزة المؤسسة للمتدربة المتميزة.

// انتهى //

19:15ت م

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