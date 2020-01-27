شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة
أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم بتشكيل عصابي مكون من 13 مقيما من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمار أفراده بين العقدين الثالث والرابع، وقد أقروا باستيلائهم على 400 رأس من الأغنام.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت، بفضل الله تعالى، عن الإطاحة بالتشكيل العصابي، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بسارقي 400 رأس من الأغنام في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.