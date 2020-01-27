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الإطاحة بسارقي 400 رأس من الأغنام في القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم بتشكيل عصابي مكون من 13 مقيما من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمار أفراده بين العقدين الثالث والرابع، وقد أقروا باستيلائهم على 400 رأس من الأغنام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت، بفضل الله تعالى، عن الإطاحة بالتشكيل العصابي، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة.