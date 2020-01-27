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ورشة عمل تمكين فرق تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

عقد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق اليوم، في مدينة الرياض ورشة عمل بعنوان "تمكين فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية" والتي تعد خطوة نحو الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية لتفعيل آليات تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا على كافة الأصعدة، ومنها كفاءة الإنفاق.

والذي سيمكننا من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

حيث هدفت هذه الورشة – والتي شارك فيها قادة وأعضاء فرق تحقيق كفاءة الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية ممثلة في (167) جهة حيث بلغ عدد الحضور (650) ممثل من الجهات - إلى استعراض ومشاركة الممكنات وآليات العمل المثلى حسب افضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق كفاءة الإنفاق.

واستهلت أعمال الورشة بكلمةُ شكر رفعها الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان للقيادة الحكيمة على الدعم المتواصل الذي تقدمه للجهات الحكومية للإرتقاء بممارساتها لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

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كما وجه شكره للجهات على جهودها المتواصلة وتعاونها المستمر في سبيل تحقيق ذلك الهدف بما يعزز النمو والازدهار.

وفي نفس السياق أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية لتعظيم الأثر مقابل الانفاق والتوجيه الأمثل للإنفاق الحكومي.

وقد تم خلال الورشة مشاركة المنهجيات والآليات المتبعة لرفع كفاءة الإنفاق ومعالجة الهدر وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، كما تم استعراض قصص نجاح من عدة جهات كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

إضافةً إلى ذلك، تم خلال الورشة الإجابة على أسئلة واستفسارات الجهات في هذا السياق من خلال حوار مفتوح بين فرق كفاءة الإنفاق في الجهات ومنسوبي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وممثلي وزارة المالية.

كما شهدت الورشة تكريم فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية الأكثر تميزاً في الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق في المرحلة الأولية وتطبيق أفضل الممارسات ذات العلاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز في ختام الورشة على أن هذه المبادرة جزءٌ من خطة المركز للعام 2020م لمساندة الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق نحو إنفاق مستدام تماشياً مع رؤية وطموح المملكة قيادةً وشعبًا.