أمير الجوف يتسلَّم التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم الإثنين، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد فلاح بن محمد القحطاني، يرافقه مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد فهد بن عبداللطيف الدريويش.

واستمع أمير المنطقة من العميد القحطاني لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين من كوادر بشرية وآليات ومبانٍ تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.

كما تسلم التقرير الربع سنوي الخاص بإنجازات السلامة في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام 1441هـ الذي اشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها، وجهود المديرية في التوعية.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن شكره للعميد القحطاني والعاملين معه من ضباط وأفراد، متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع.

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