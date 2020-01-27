معلم بالأفلاج يكتشف «خطأ» في كتاب التوحيد للصف الخامس الابتدائي

اكتشف معلم بمدرسة النايفية بمحافظة الأفلاج، خطأ في مادة التوحيد للصف الخامس الابتدائي؛ حيث ورد في مادة التوحيد صفحة 18 الدرس الثالث (الشهادتان)، خطأ في عبارة «التوحيد هي أعظم كلمة يقولها غير المسلم».
وأوضح أن الصحيح، هو عبارة «التوحيد هي أعظم كلمة يقولها المسلم»، مطالبًا الوزارة بتعديل الخطأ الوارد في الكتاب.
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