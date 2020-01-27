الجدعان حول إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة: ليس الآن

أكَّد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الإثنين، أنه ليس مطروحًا في الوقت الحالي إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة بالمملكة.

وقال الجدعان، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ردًا على سؤال لـ«العربية» حول إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة، بأن هذا الأمر «ليس الآن».

وكان وزير المالية، قد صرَّح في ديسمبر 2019م، بأنه لا توجد نية لدى الحكومة لتعديل رسوم الوافدين، مضيفًا أن الحكومة تجري باستمرار مراجعة لمبادراتها، ولا توجد نية لتعديل المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، مؤكدًا أنه إذا حدث أي تعديل سيتم إعلانه.

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في أغسطس 2019م، تحمل الدولة ولمدة 5 سنوات بداية من أول أكتوبر 2019م المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وطبقت المملكة نظام المقابل المالي على المرافقين للعاملين الوافدين في النصف الثاني من 2017، ويتضمن 100 ريال عن كل مرافق شهريًا، وفي 2018 تم تطبيق الرسوم على الأعداد الزائدة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع؛ بهدف خلق فرص عمل للسعوديين.

Advertisements

اقرأ ايضا:

«العمل» توضِّح شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من الرسوم على العمالة الوافدة

وزير الصناعة: إعفاء العمالة الوافدة من الرسوم لا يشمل «المرافقين»