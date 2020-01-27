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ظهرت مقولة ” خيرًا تعمل شرًا تلقى ” واضحة جلية في واقعة تبرز إنكار الجميل الذي ارتكبه شاب صرف له الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، راتب خمسة آلاف كل شهر وتكفل بتعليمه.
وأظهر مقطع فيديو، الطفل مع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في لقطة ودودة يُعامله كأنه ابنه عندما كان طفلًا صغيرًا في أحد اللقاءات..؛ إذ أعلن الأمير عن صرف راتب 5 آلاف ريال والتكفل بتعليمه ليكبر وينكر المعروف ويلقي بالاتهامات الكاذبة ضد المملكة عبر المنصات الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الأمير سلطان بن عبدالعزيز يتكفل بتعليم طفل لسنوات لكنه أنكر المعروف وأصبح حوثيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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