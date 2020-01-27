استعرض مهاراتك بشتاء الرياض للبلوت‬⁩

︎ . استعرض مهاراتك في ⁧‫بطولة

شتاء الرياض للبلوت‬⁩ ????

‏ونافس أفضل اللاعبين على مستوى المملكة ????

‏وخلنا نشوف كيف تستاهل البطولة ????





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