السعودية اليوم / بدء الانتخابات البلدية الجزئية في أربع محافظات تونسية



تونس 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

بدأت اليوم في أربع محافظات تونسية الانتخابات البلدية الجزئية في بعض بلدياتها ، لانتخاب أعضاء مجالسها، وذلك على خلفية حل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018 .

وتشارك في هذه الانتخابات البلدية الجزئية التي تجرى في محافظات منوبة وباجة وسوسة والقيروان، قائمات حزبية وأخرى مستقلة.

// انتهى //

02:31ت م

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