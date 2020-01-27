“الأرصاد”: طقس بارد على معظم مناطق المملكة غداً.. و 4 مدن تحت الصفر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، طقسا باردا على معظم مناطق المملكة.
كما توقعت الهيئة أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة. وأضافت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة تُسجَّل في القنفذة وجازان وجدة (28 درجة مئوية)، وأدناها (-1 مئوية) في تبوك وحائل وطريف والقريات.
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