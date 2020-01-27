استقبلت جمعية الأطفال المعوقين بمقرها في الرياض، اليوم الأحد، الأمريكية “جيسيكا كوكس”، وهي أول قائدة طيران معوقة في العالم، والتي تستخدم قدميها في القيادة باحترافية عالية، وذلك على هامش النسخة الخامسة من “ملتقى الطيران العام”. وزارت كوكس وزوجها الطيار الذي يرافقها في رحلاتها وحدات وأقسام الجمعية، حيث استمعت إلى شرح من مدير ها التنفيذي أحمد التميمي حول خدمات القسمين التعليمي والطبي والتجهيزات الحديثة التي توفرها الجمعية لمنسوبيها من الأطفال.
وأشادت قائدة الطيران الأمريكية بمستوى خدمات الجمعية، والعناية الحكومية للأطفال ذوي الإعاقة صحياً وتعليمياً وتأهيلياً، مؤكّدةً حرص الجمعية على توفير العلاج والتعليم بأحدث الأجهزة والمستلزمات التأهيلية لمنسوبيها من الأطفال بشكل مجاني. فيما أهدت الجمعية لقائدة الطيران الأمريكية في ختام زيارتها للمقر هدية تذكارية، تعبيراً عن حرصها على زيارة أطفال المملكة والتعرف على خدمات الجمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر “تستخدم قدميها في القيادة”… أول قائدة طيران معوقة في العالم تزور الرياض -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.