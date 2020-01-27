“تستخدم قدميها في القيادة”… أول قائدة طيران معوقة في العالم تزور الرياض -صور

استقبلت جمعية الأطفال المعوقين بمقرها في الرياض، اليوم الأحد، الأمريكية “جيسيكا كوكس”، وهي أول قائدة طيران معوقة في العالم، والتي تستخدم قدميها في القيادة باحترافية عالية، وذلك على هامش النسخة الخامسة من “ملتقى الطيران العام”. وزارت كوكس وزوجها الطيار الذي يرافقها في رحلاتها وحدات وأقسام الجمعية، حيث استمعت إلى شرح من مدير ها التنفيذي أحمد التميمي حول خدمات القسمين التعليمي والطبي والتجهيزات الحديثة التي توفرها الجمعية لمنسوبيها من الأطفال.

وأشادت قائدة الطيران الأمريكية بمستوى خدمات الجمعية، والعناية الحكومية للأطفال ذوي الإعاقة صحياً وتعليمياً وتأهيلياً، مؤكّدةً حرص الجمعية على توفير العلاج والتعليم بأحدث الأجهزة والمستلزمات التأهيلية لمنسوبيها من الأطفال بشكل مجاني. فيما أهدت الجمعية لقائدة الطيران الأمريكية في ختام زيارتها للمقر هدية تذكارية، تعبيراً عن حرصها على زيارة أطفال المملكة والتعرف على خدمات الجمعية.