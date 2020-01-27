ناصر الناصر: stc تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإثراء حياة الناس وتجربة العملاء

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن الشركة تسعى إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإثراء حياة الناس وإعادة ابتكار تجربة العملاء، ضمن استراتيجيتها DARE للتحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة.

وقال المهندس ناصر بن سليمان الناصر إن قطاع الاتصالات لم يعد يقتصر على توفير الخدمات التقليدية مثل الاتصال الصوتي والإنترنت بل توسع دوره في تمكين التحول الرقمي لاسيما مع تدشين الخدمات المرتبطة بالجيل الخامس 5G وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية وإدارة المحتوى والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوار نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن آرتاثون الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات مسابقة «الآرتاثون»، التي تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المزمع عقدها في الرياض نهاية شهر مارس المقبل بمشاركة أكثر من 300 شخص.

وأشار المهندس الناصر إلى أن من ضمن التطبيقات التي تسعى الشركة إلى تطويرها، تطبيقات إدارة وتطوير تخطيط الشبكة، إلى جانب تطبيقات التسويق، والتطبيقات المالية، بالإضافة إلى تطبيقات خدمة العملاء والموارد البشرية، مؤكدًا أن جميع هذه التطبيقات تعود بالفائدة على العميل والشركة من خلال تحسين تجربة العملاء، وتقليل التكاليف وزيادة الدخل وتحسين العمليات بشكل عام.

ولفت إلى أن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف الجوال «GSMA» اختارت التحدي المقدم من stc ضمن التحدي العالمي للذكاء الاصطناعي الذي تطلقه الجمعية للمرة الأولى والذي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل شركات الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مبينًا أن ذلك الاختيار يعكس الثقة في قدرة الشركة على المساهمة في بحث عالمي على هذا المستوى الرفيع في مجال الذكاء الاصطناعي للتغلب على الكثير من التحديات التي تواجه العالم.

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وبخصوص إقامة حدث مشابه، قال: «تسعى stc دائما كونها شريكًا وطنيًا ومن باب خدمة المجتمع والارتقاء به للعمل مع شركائها الحكوميين مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحدي علم البيانات؛ حيث شاركت الشركة بكفاءاتها في دعم المناسبة ورعايتها وتوفير المرشدين وتقييم الأعمال التي تقدم بها المشاركون (نحو 100 متدرب لدى الأكاديمية السعودية الرقمية)، كما شاركت أيضًا في تحدي السير مع المرور».

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