حادث مروري على طريق الحرمين

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الأحد، على طريق الحرمين قبل جسر الجامعة في محافظة جدة.

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث نتج عنه إصابة فتاة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة نقلت الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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