- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم حادث مروري على طريق الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باشرت الجهات المختصة الموقع
متابعات الخليج 365 - جدة
وقع حادث مروري، مساء اليوم الأحد، على طريق الحرمين قبل جسر الجامعة في محافظة جدة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث نتج عنه إصابة فتاة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة نقلت الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري على طريق الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.