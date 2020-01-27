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شرطة تبوك تضبط قاتلًا تحصن بمنزله

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2020-01-26

سدد عدة طعنات وهرب

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تيوك

تمكنت الجهات الأمنية في تبوك، مساء اليوم الأحد، من ضبط مواطن أزهق روح مواطن آخر في وقت سابق اليوم، وذلك بتسديد عدة طعنات نافذة بجهة القلب.

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ونُقل متابعات الخليج 365 المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة هناك.

وعلمت “متابعات الخليج 365” أن الشرطة تمكنت من ضبط القاتل بعد تحصنه بمنزله.

متابعات الخليج 365” ستنشر التفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

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