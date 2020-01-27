- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم شرطة تبوك تضبط قاتلًا تحصن بمنزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سدد عدة طعنات وهرب
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تيوك
تمكنت الجهات الأمنية في تبوك، مساء اليوم الأحد، من ضبط مواطن أزهق روح مواطن آخر في وقت سابق اليوم، وذلك بتسديد عدة طعنات نافذة بجهة القلب.
ونُقل متابعات الخليج 365 المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة هناك.
وعلمت “متابعات الخليج 365” أن الشرطة تمكنت من ضبط القاتل بعد تحصنه بمنزله.
“متابعات الخليج 365” ستنشر التفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تبوك تضبط قاتلًا تحصن بمنزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.