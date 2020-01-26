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شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية تسمح للقادمين للمملكة بإدخال 100 علبة سجائر والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
صورة ارشيفية
قررت الهيئة العامة للجمارك في السعودية، السماح للأفراد الذين يدخلون المملكة، بجلب مئة علبة سجائر معهم من خارج البلاد، مع تزايد الرفض بين المدخنين لعلب السجائر الجديدة في المملكة خلال الفترة الماضية.
ونقلت صحيفة ”الاقتصادية“ المحلية، عن نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك سليمان التويجري، قوله إنه ”تم الاتفاق خلال الأسبوع الماضي مع الجهات المختصة والمعنية كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، على السماح للأفراد بإدخال 10 (كروزات) سجائر أو 100 علبة (باكيت) للشخص الواحد“.
وأوضح التويجري أن الـ100 علبة التي سيقوم الأفراد بإدخالها للاستهلاك الشخصي، سيتم ترسيمها وإخضاعها للضريبة، وتعامل كما لو تم استيرادها من قبل الوكيل، مبينا أن مقدار الضريبة التي يتم تحصيلها يعتمد على سعر معياري لها، بغض النظر عن تكلفة الشراء، إذ هناك أسعار محددة لمنتجات التبع والضريبة مبنية على قيمتها.
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