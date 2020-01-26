شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يشارك في حفل «اليوم الوطني» للهند والان نبدء بالتفاصيل

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل, سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.