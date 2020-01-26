سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 26 يناير 2020

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السودان، اليوم الأحد، بنحو جنيه ونصف ليسجل 94 جنيها في تعاملات السوق السوداء، في حين سجلت العملة الخضراء 47.40 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع على شاشة البنك المركزي السوداني.



وسجل الدولار سعرا شبه ثابت في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 47.40 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ووفقا لوسائل إعلام سودانية، يسجل الدولار تراجعا ملحوظا في تعاملات السوق السوداء خلال الأيام الماضية، ليدور حول 94 جنيها مقارنة بـ95.5 جنيه، أمس.

وكان متعاملون في السوق السوداء يتوقعون أن يقفز سعر الدولار إلى حدود 120 جنيها خلال 2020 نتيجة أزمة السيولة الأجنبية التي تمر بها البلاد، لكن الأسعار بدأت في التراجع بالتزامن مع قيام البنك المركزي السوداني بتحريك سعر العملة الخضراء "بشكل طفيف" بعد فترة تثبيت طويلة.

Advertisements

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

- سعر اليورو والإسترليني

وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 52.25 جنيه للشراء مقابل 52.52 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني 61.96 جنيه للشراء مقابل 62.27 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 103 جنيه، والإسترليني 123 جنيها.

- سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 12.63 جنيه للشراء مقابل 12.69 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.90 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 155.97 جنيه للشراء و156.75 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 24.5 جنيه والدرهم الإماراتي 25.60 جنيه والدينار الكويتي 236 جنيها.