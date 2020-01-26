أسعار الذهب في المملكة الربية السعودية اليوم الأحد 26/1/2020.. وعيار 24 يسجل 189.70 ريال سعودي

تغييرات كثيرا تشهدها أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية وتتغير وفقاً للأسعار العالمية، حيث تنخفض مرة وترتفع مرة أخرى، ويبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن أسعار الذهب بشكل يومي لمعرفة المستجدات التي تطرأ على سعر الذهب، ولذلك نتابع معكم اسعار الذهب في السعودية يومياً.

أسعار الذهب اليوم الأحد 26/1/2020 في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاع طفيف جدا في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 189.70 ريال مقابل 50.57 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 173.89 ريال مقابل 46.35 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 165.99ريال مقابل 44.25 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 142.28 ريال مقابل 37.93 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو 110.66 ريال مقابل 29.50 دولار.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 94.85 ريال مقابل 25.28 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.328 ريال مقابل 353.97 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 189.702ريال مقابل 50.566 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.900 ريال مقابل 1.573 دولار.

ويذكر أن أسعار الذهب في السعودية سجلت أعلى مستوى لها في شهر ونصف، حيث تلقي الذهب الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف حول اتفاق تجاري مؤقت بين أمريكا والصين.