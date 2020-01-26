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شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة مريضة من نزيف حاد في الجهاز الهضمي بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جراحة ناجحة استغرقت ثلاث ساعات
متابعات الخليج 365 - واس
تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إنقاذ حياة مريضة تعاني من نزيف حاد في الجهاز الهضمي نتيجة لوجود دوالي في الأمعاء الدقيقة، وكان من الصعب الوصول لها بالمناظير العادية، حيث تم إسعافها بما يزيد عن 15 وحدة دم نتيجة النزيف الحاد، وتقرر على أثر ذلك إجراء تغيير مسار تدفق الدم من الوريد البابي الكبدي، وقد تكللت العملية بفضل الله بالنجاح بعد أن استغرقت 3 ساعات، جرى خلالها تغيير مسار ضغط الدم من الوريد البابي الكبدي إلى الوريد الأجوف السفلي مع إقفال كتلة الدوالي الموجودة في الأمعاء.
وغادرت المريضة المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهي تتمتع بصحة جيدة دون وجود أي مضاعفات تذكر ولله الحمد.
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