لأول مرة.. الرياض تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

2020-01-26

متابعات الخليج 365- منال الحميزي - الرياض

تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لأول مرة عالميًا في العاصمة “الرياض”، حيث ستكون منصة عالمية بارزة تجمع أصحاب القرار والاختصاص من القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة، بما في ذلك شركات التقنية والمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الشركات الناشئة، تحت مظلة واحدة لهدف واحد هو ” رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي”.

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وتستهدف القمة حضوراً واسعاً للمؤثرين محليًا وعالميًا، كما توزعت فعالياتها على ٤ مسارات رئيسية، الملتقى حيث يضم متحدثين عالميين وحلقات نقاش وورش عمل متخصصة، ويتيح الفرص بمعرض لعرض احدث المنتجات وعروض الشركات الناشئة، والإبداع بمعرض يجمع الفن والذكاء الاصطناعي ” آرتاثون”، لصنع متحف تفاعلي لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتعالج القمة مواضيع تقنية الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مختلف المجالات، كما تناقش من خلال جلساتها وورش عملها المتعددة الوسائل التي ستمكن الجيل الحالي والمستقبلي من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن وأخلاقي عبر تطبيقاته المختلفة التي تمس حياة المجتمع البشري.

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