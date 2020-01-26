بروس كيبكا: السعودية أثبتت نجاحها في احتضان مختلف المنافسات الرياضية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

أكد المصنف الأول عالميا في رياضة الجولف، بروس كيبكا، أن تنظيم السعودية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يثبت نجاحها في احتضان مختلف المنافسات الرياضية العالمية، وأن رياضة الجولف أخذت في الانتشار على مستوى العالم، ولها أبطالها وتأثيرها الإيجابي في الوسط الرياضي.

ووصف مشاركته في البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2020، بالتنافس الكبير ضمن أبطال هذه الرياضة، والحصول على المركز الأول، حيث تعد إحدى محطات الجولة الأوربية لعام 2020، والتي تشهد مشاركة أقوى لاعبي الجولف، لا سيما أن المشاركين في منافسات البطولة هم من نخبة المصنفين الأوائل في العالم.

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وتوقع لهذا التنافس العالمي الكبير أن يغير من الترتيب العالمي، في ظل مشاركة المصنفين الخمسة الأوائل من أصل 120 مشاركا من أصحاب المراكز التصنيفية المتقدمة "المئة الأوائل"، مشيدا بالشاب السعودي الذي أصبح لديه متابعة لرياضة الجولف، والتجمع الرياضي الذي يشهد إقبالا جماهيريا من داخل السعودية وخارجها.

وعبر كيبكا عن استحسانه تجاه التصميم الرائع لملعب الرويال غرينز المستضيف للبطولة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي يشهد التنافس الكبير بين المصنفين، عطفا على الأسماء الكبيرة الحاضرة والأجواء المناخية المساعدة، لافتا إلى النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى.

وأضاف أن البطولة تحمل كل المعاني الجميلة، ترفيها ورياضة وسياحة، وتدل على اهتمام قيادة السعودية بتطوير لعبة رياضة الجولف وتحقيق الأهداف النبيلة وحصد المراكز المتقدمة للاعبين والأرقام القياسية، وتقديم أفضل المستويات لديهم.

وتشهد البطولة السعودية الدولية للجولف مشاركة نجمين سعوديين، هما فيصل السلهب وسعود الشريف.