شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية السعودية ‘‘روزانا اليامي’’ تعترف بكل جراءة بعلاقتها الحميمية مع هذا الرجل: مارست معه لسنوات وغيري كثير! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الضجة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، رفضت الإعلامية السعودية روزانا اليامي اتهامها بخدش الحياء وعدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي لنشرها مقطعًا لها وهي تحتضن وتقبل زوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، موضحة أنها لم تفعل شيئًا حرامًا أو خارجًا عن المألوف.

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الإعلامية السعودية ‘‘روزانا اليامي’’ تعترف بكل جراءة بعلاقتها الحميمية مع هذا الرجل: مارست معه لسنوات وغيري كثير! (فيديو)



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وقالت اليامي في تصريحات تليفزيونية :" كوني أنا في لحظة قاعدة أتكلم مع جوزي وحضتنه.. ففي في السوشال ميديا 900 شخص أزواج باسو بعض وحضنوا بعض وأنا نشرت صور كتير ليهم.. يعني كتير فنانين وفنانات حضنوا بعض وباسو بعض وهما متزوجين.. أنا ما سويت شي خارج أو حضنت واحد غريب عني أنا حضنت زوجي".

وأضافت :"إحنا بنشوف في حفلات ومهرجانات فنانين لا يمتون صلة لبعض بصلة بيبسوا ويحضنوا بعض ويباركوا لبعض وكان علاقتهم ببعض علاقة حميمة.. أنا لما حضنت حضنت زوجي وما كنت الحالة الأولى يمكن أنا الحالة المليون.. وأنا لا سويت شي حرام في إطار الحرمانية وفي العرف أنا ما سويت شي خارج إطار العرف.. أنا ما سويت شي غلط أنا حضنته من باب الحميمية".



وسبق أن قرر عدد من القانونيين والمواطنين في السعودية رفع قضية ضد الإعلامية روزانا اليامي بعد ظهور عدد من المقاطع المصورة التي وصفوها بالخادشة للحياء والجريئة والتي تجرّمها الأنظمة والقوانين في المملكة.

واحتوت مقاطع الفيديو التي نشرتها روزانا من شهر عسلها وهي تُعانق زوجها وتقبله، وسط انتقادات واسعة لمثل هذه التصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي وفق قول المعلقين.

وكانت قد أعلنت الإعلاميّة السّعوديّة روزانا اليامي، خبر زواجها بشكل مفاجئ لجمهورها، وذلك من خلال حسابها عبر "انستغرام".

وتعمدت الإعلامية السعوديّة عدم الكشف عن هوية أو جنسيّة زوجها حيث اكتفت بالإعلان عن اسمه فقط، حيث كشفت عن عدد من الصور نشرتها عبر خاصية "الاستوري" على موقع "إنستغرام"، والتي أظهرت توقيعها على عقود الزواج، وأخفت وجه زوجها بقلب أحمر.