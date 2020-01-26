السعودية اليوم / القاهرة تستضيف مؤتمر التعاون العربي الإفريقي للسياحة والاستثمار



القاهرة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة مؤتمرا سياحيا تحت عنوان "التعاون العربي الإفريقي للسياحة والاستثمار" والذي ينظمه اتحاد المرشدين السياحيين العرب بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبلين.

ويهدف المؤتمر إلى تجميع أكبر عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية في الدول العربية والإفريقية لخلق تكتل اقتصادي قادر على منافسة التكتلات العالمية من أجل تنمية ونهضة إفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تأسيس "الاتحاد العربي الإفريقي للمرشدين السياحيين"؛ بهدف تبادل الخبرات وتنشيط وتنمية السياحة بين الدول العربية والإفريقية، وكذلك عرض فرص الاستثمار في مجال السياحة والتنسيق والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.

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02:21ت م

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