السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب نيوزيلندا



واشنطن 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيرماديك النيوزيلندية في جنوب المحيط الهادئ اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على مسافة 05ر177 كيلومترا غرب الجزيرة وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر .

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

02:04ت م

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