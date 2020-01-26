“الكلباني” يفاجئ متابعيه بدعاء للوقاية من فيروس “كورونا”!

نشر الداعية “عادل الكلباني”؛ إمام الحرم المكي سابقًا، دعاء للوقاية من فيروس “كورونا”، والذي بدأ في الانتشار في الصين وبعض دول العالم مؤخرًا. وكتب الداعية عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “#كورونا؛ كان من دعائه ﷺ: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام”.

وكان الرئيس الصيني “شي جين بينغ” قد أكد في وقت سابق اليوم، إن البلاد تواجه “وضعا خطيرا”، حيث إن فيروس كورونا “ينتشر بشكل سريع”، وذلك بعد تضاعف الحصيلة الرسمية لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر/كانون الأول في سوق بمدينة ووهان، إلى 41 شخصًا في الصين من نحو 1300 مصاب به في البلاد.