السعودية اليوم / تأخير الدوام الصباحي في المعهد العلمي وجمعية كرام برفحاء



رفحاء 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

أعلن المعهد العلمي برفحاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأخير بداية اليوم الدراسي للساعة التاسعة صباحا ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة طلاب ومنسوبي المعهد.

كما قررت جمعية كرام لتحفيظ القرآن بـرفحاء تأخير الدوام في الإدارات والمدارس الصباحية إلى الساعة 9 صباحاً، من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، وذلك نظراً لبرودة الاجواء ولسلامة منسوبي الجمعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.