السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة



عرعر 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحا لمدة ثلاثة أيام، بداية من غد الأحد.

وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة استمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال.

// انتهى //

23:52ت م

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