السعودية اليوم / تأجيل الاصطفاف الصباحي بتعليم القصيم لبرودة الأجواء



بريدة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

وجه المدير العام لتعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف ليوم غد الأحد 1/ 6 /1441هـ مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير، وذلك نظراً لما تمر به منطقة ‫القصيم من برودة شديدة وحرصاً على سلامة منسوبي وطلاب وطالبات مدارس ‫تعليم القصيم.

// انتهى //

23:33ت م

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