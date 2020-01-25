“سفارة المملكة بالصين” تدعو مواطنيها للتواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس “كورونا”

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، اليوم (السبت)، جميع المواطنين المتواجدين في مقاطعة ووهان التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا. ونشرت السفارة عدة أرقام تضمنت رقم السفير: 18511178585 و رئيس قسم القنصلي: 18500224844 ورقم مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558. وكانت الهيئة العامة للطيران قد أعلنت اليوم عن اتخاذها إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة.

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